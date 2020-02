Información sobre el decodificador Arris DCX 4400 utilizado para el servicio Flow de Cablevisión. De a poco se comienzan a ver más decodificadores 4K entregados por Cablevisión. Los Arris DCX 4400 vienen a reemplazar a los actuales equipos utilizados con resolución HD. La diferencia principal es la capacidad de reproducir contenido en 4K y HDR y tener mayor potencia, en lo que se traduce en una mejor experiencia de uso. El Decodificador de Flow 4K Estas son algunas imágenes del decodificador Arris DCX 4400. Decodificador Cablevisión Flow 4k (Arris DCX4400). Foto: EL DESTAQUE El control remoto de Flow 4K Este es el control remoto entregado por Cablevisión Flow. Control remoto de deocdificador 4k de Cablevisión Flow. Foto: EL DESTAQUE Características decodificador Cablevisión 4K Posee un procesador dual core 7K DMIPS, decodificación de video hasta 4K y 60 cuadros por segundo. Compatible con Vision HDR10 y Dolby Vision y Technicolor Prime. La capacidad de almacenamiento interno es de 4GB eMMC y posee 2GB de memoria DRAM. Además es DOCSIS 3.0 16×4 modem incluído en el decodificador. El decodificador híbrido UHD DCX4400 de ARRIS ofrece un diseño rentable que le permite aumentar su red IP al tiempo que admite la programación QAM lineal existente. El DCX4400 proporciona soporte para la codificación de video de alta eficiencia (HEVC o H.265) y ofrece ahorros en ancho de banda de hasta 50% en el H.264 estándar. Los operadores pueden usar HEVC para brindar una experiencia de calidad superior dentro del mismo ancho de banda o para aumentar su capacidad mediante la recodificación de los activos existentes. Conexiones traseras Parte trasera de decodificador Arris 4K de Cablevisión. Foto: EL DESTAQUE Entrada para Micro SD

Conexión al cable coaxial

Salida HDMI 2.0a

USB 2.0 de 500mA

Ethernet 10/100

3mm puerto serial Detalles técnicos FORMATOS DE AUDIO Y VIDEO Formatos de salida de video HDMI: 480i/p, 720p, 1080i, 1080p24/30/60, 2160p24/30/60

Formatos de alto rango dinámico: HDR10; HLG; Dolby Vision™; Technicolor Prime

Audio: Dolby® Digital Plus, AAC-LC / HE-AAC, MP3, WMA9 PROCESAMIENTO Y MEMORIA Procesador: 7000 DMIPS

Memoria: Flash eMMC de 4 GB, DRAM de 2 GB, NOR de 4 MB INTERFACES Salida HDMI™ 2.0a

Interfaz Ethernet 10/100 Mbps

USB 2.0 tipo A de 500 mA

Ranura para tarjetas Micro SD SOFTWARE Sistema operativo: ARRIS KreaTV™ (versiones alternativas de SO disponibles a solicitud)

Aplicación de TV: Minerva 10 (versiones alternativas de aplicación disponibles a solicitud) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Dimensiones: 250 mm An. x 150 mm Prof. x 42 mm Al. (9.84″ An. x 5.91″ Prof. x 1.65″ Al.)

Peso: 1.0 lb (0.45 kg)

Disipación de potencia: CA nominal de 12 vatios Este equipo reemplaza al anterior decodificador de Flow. Ya posee la aplicación de Netflix en 4K y se espera que agreguen más aplicaciones a lo largo del año. Mucho más Flow Además recordá que podés ver Flow desde tu smart TV sin la necesidad de tener contratado el set top box: Cómo ver Flow en Smart TV. Si querés disfrutar de Netflix en tu decodificador Flow te recomiendo esta nota: Netflix en Flow se unen. Y por último una nota en donde se compara el servicio de on Demand Flow frente a Netflix: Diferencia entre Flow y Netflix. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde encontrás videos sobre decodificadores, streaming y redes en general. Deja tu comentario.

