Steam está ofreciendo gratuitamente el juego en su tienda, corre ya que es por tiempo limitado.

Square Enix anunció que Tomb Raider, el reboot de 2013, y Lara Croft and the Temple of Osiris también pueden ser tuyos gratis durante este fin de semana.

Para ser más precisos, los dos juegos de la saga Tomb Raider se pueden adquirir sin coste alguno en PC hasta el día 24, a través de la tienda de Square Enix. Esto nos proporcionará una clave a canjear en Steam, para disfrutar con estas aventuras para siempre.

A partir del 20 de marzo podés descargarlo directamente desde la tienda de Steam. Lo agregas a tu biblioteca y ya es tuyo para siempre.