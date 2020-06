El motivo por el cual dejó de funcionar Netflix en tu smart tv Philips y cómo solucionarlo.

Desde hace un tiempo comenzaron a difundirse reclamos de usuarios hacia la compañía que fabrica televisores. El motivo de la queja es unánime, repentinamente Netflix dejó de funcionar en los smart Tv Philips.

Uso de Netflix en tu TV Philips

Antes que nada y para tu tranquilidad, Netflix informa que los televisores Philips siguen siendo soportados por ellos. En el sitio web del servicio de streaming informan que Philips es compatible y funciona con normalidad.

Por qué no funciona Netflix en TV Philips

Muchos fueron los rumores pero la propia empresa informó que hubo un problema con los certificados para que ande correctamente Netflix. Ya están al tanto y se encuentran trabajando para solucionarlo.

Es un problema global presente en varios modelos de televisores, pero quédate tranquilo que no vas a perder el acceso a Netflix de forma definitiva. Solo hay que esperar que solucionen el problema con el certificado y manden actualización por aire a todos sus equipos.

Cómo ver Netflix en tu TV Philips

Mientras esperas por una actualización de la empresa varios usuarios informaron que aún pueden seguir disfrutando de Netflix si lo utilizan con la opción de transmitir desde el celular (Cast) en lugar de ingresar a la app con el control remoto.

Si puedes hacer casting al televisor o transmitir la pantalla del móvil esta es una buena alternativa mientras esperamos por el parche con la solución.

Alternativas para ver Netflix en tu TV Philips

Tal vez el depender de Philips para que actualice sus televisores no sea la mejor idea o no te termine de convencer. Lo mejor que puedes hacer en ese caso es no depender de ellos. Hay varias opciones para tener Netflix en un televisor sin recurrir a la parte smart del mismo.

La mayoría de estas alternativas con mucho más confiables que cualquier smart tv. En el siguiente video te cuento cómo convertir cualquier televisor en smart.

