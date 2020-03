Comparamos discos duros magnéticos con los SSD, ventajas y desventajas. ¿Es momento de hacer un cambio? Hoy vamos a analizar dos tecnologías de almacenamiento. Los discos magnéticos de toda la vida y las unidades de estado sólido (SSD). No por hacer una comparación vamos a dar por hecho que uno va a ser mejor que otro sino que es muy posible que lleguemos a una conclusión donde tal vez ambas tecnologías puedan convivir. En el siguiente video te cuento todo de una manera muy práctica y rápida. Si querés interiorizarte aún más en el tema tenemos una nota publicada en donde hablábamos de la tecnología SSD frente a los discos HDD: ¿Comprar disco duro HDD o un SSD? Cómo siempre te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y canal de Youtube. En donde todas las semanas subimos contenido nuevo.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.