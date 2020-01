Despeja todo tipo de dudas en cuanto a conexiones WiFi, al terminar esta nota vas a poder saber cuál es la diferencia entre una red 2.4 o 5 GHz. En el siguiente video te explico de una manera muy sencilla cuál es la diferencia entre una red wifi de 2.4 GHz y una de 5GHz o 5.8 GHz. Además te muestro un ejemplo de cómo la velocidad de Internet cambia bastante entre una frecuencia y la otra. Si necesitas ayuda para agregar un repetidor en tu casa te recomiendo esta nota: Cómo configurar un repetidor wifi. Y si tenés dudas entre agregar un punto de acceso (AP) o un repetidor en est anota te cuento cuales son sus diferencias y cual es mejor para cada caso: Diferencia entre un punto de acceso y un repetidor. No olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @elrincondecabra y @eldestaque.

