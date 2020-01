Falta poco tiempo para la gran actualización primavera 2020 de Windows 10, que en esta ocasión prometen de Microsoft que vendrá repleta de novedades. Ahora están enfocados en mejorar el sistema de actualización de drivers opcionales, algo que realmente hacía falta en Windows desde hace años y se ha podido descubrir que dentro del paquete de instalación el administrador de tareas incluye un indicador de temperatura para el GPU. Lamentablemente no hay indicios de que el administrador de tareas incluya el monitoreo de temperatura del CPU así que para esto tendrás que continuar recurriendo a alguna aplicación de terceros. Pero la buena noticia es que podrás tener controlada la temperatura de tu placa de video de una manera nativa para esos momentos de uso intenso en días de mucho calor.

