Es la nueva consola de Microsoft que compite directamente con la PlayStation 5, en esta nota te contamos todo lo que se sabe de la antes conocida como Project Scarlett. Microsoft al fin anunció el nombre oficial que tendrá la consola antes conocida como «Project Scarlett», Xbox Series X llegará para dominar a todas las consolas. Con un diseño bastante minimalista, permite ser utilizada de manera vertical u horizontal, la compañía dijo que posee cuatro veces más capacidad de cómputo que la actual Xbox One X. Prometieron capacidad de reproducir contenido en 8K y 4K a 120 cuadros por segundo. El jefe de Xbox de Microsoft, Phil Spencer dijo que lograrán alcanzar los 12 teraflops de cómputo gráfico, la Xbox One X llega a los 6 teraflops. Xbox Series X Compatibilidad La nueva consola de Microsoft será compatible con los mandos actuales del mercado, con el servicio de Xbox Game Pass y prometieron plena retro compatibilidad con los juegos. Xbox Series X Gamepad Microsoft dijo que habrá retro compatibilidad con mandos anteriores pero lanzarán uno nuevo con algunas modificaciones y es que el botón principal añadirá más funciones. La compañía mostró también un nuevo mando inalámbrico (Xbox Wireless Controller), compatible con las Xbox One actuales y con Windows 10. Serían dos modelos, y no uno, los pondrá en venta Microsoft a fin del año próximo. Será lanzada a finales del año 2020 y vendrá junto al juego Halo: Infinite. En la Game Awards 2019 también mostraron un adelanto de Senua’s Saga: Hellblade II, la secuela del galardonado Hellblade: Senua’s Sacrifice de Ninja Theory.

