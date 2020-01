Parece que por fin podremos disfrutar del NFC en una pulsera de Xiaomi y es que hasta ahora estaba incorporado a los modelos comercializados en China. La pulsera fitness de Xiaomi es todo un éxito, hasta ahora todos lo modelos lanzados fueron de gran aceptación por el público. Lo único que muchos lamentaban es que los modelos que incluían NFC era válidos para ser utilizados solo en China. La cosa pareciera cambiar con el próximo Mi Band ya que todo apunta a que la pulsera fitness Xiaomi Mi Band 5 incluirá NFC para el público occidental. Por ahora son solo rumores ya que no hubo un anuncio oficial pero lo que si es seguro que no podrás usar NFC en los actuales modelos lanzados al mercado, sino que deberás adquirir el nuevo Mi Band 5. A cruzar los dedos ya que esta es una excelente noticia para todos los usuarios de las Fitness Band de Xiaomi.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.