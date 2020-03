Es oficial, el tema oscuro llegó para WhatsApp Android e iOS. También al salir el modo oscuro para WhatsApp Web. Hace mucho que lo esperábamos, era parte de todas las novedades que te anunciamos que tiene preparado este 2020 para WhatsApp. El modo oscuro llega finalmente para todo el mundo para dispositivos Android y para iOS. Además se está trabajando en su versión oscura para la web. La propia compañía comentó en su blog oficial que el tema oscuro era la función más solicitada por los usuarios. Ahora podés usar un nuevo aspecto que alargará la vida de tu batería y cuidará de la salud de tus ojos. ¿Por qué se tardó en habilitar el modo oscuro? los desarrolladores de WhatsApp dijeron que querían tomarse tu tiempo para implementar esta característica ya que había ciertos aspectos visuales que no terminaban de quedar bien al pasarlos al modo oscuro. Luego de varios meses de optimización decidieron que el tema oscuro para WhatsApp ya estaba bastante maduro y debería ver la luz. Es por eso que ya mismo podés habilitarlo y te contamos cómo hacerlo en esta nota. ¿Cómo activar el modo oscuro en WhatsApp? El proceso de habilitar el modo oscuro es bastante sencillo. Los usuarios de Android 10 tienen la ventaja de usar el modo oscuro de forma automática ya que el sistema cambia de modo dependiendo la hora. Modo Oscuro WhatsApp Android e iOS. Foto: Andro4all Para sistemas Android anteriores a 10 te recomendamos seguir los pasos enumerados en esta nota en donde Cabra explicaba Cómo habilitar el Modo Oscuro en cualquier versión de Android. Para activar el modo oscuro de forma automática, seguí los pasos de esta guía. Para hacerlo de forma manual realiza lo siguiente: Abre WhatsApp y dirígete a la sección de ajustes. Entra al apartado de chats y busca la opción “Tema” Selecciona la opción “Oscuro” o “Predeterminado del sistema” si el software de tu móvil ya incluye un tema oscuro pese a no estar actualizado a Android 10. Si no ves la opción seguramente se deba a que todavía no se instaló la última versión de WhatsApp en tu sistema. Fuerza la actualización o espera hasta que te llegue. Modo oscuro WhatsApp web El modo oscuro para WhatsApp web se está desarrollando y por ahora tiene buena «pinta», te dejamos algunas imágenes a continuación. Modo Oscuro WhatsApp Web. Foto: Wabetainfo Modo Oscuro WhatsApp Web. Foto: Wabetainfo Si no querés perderte ninguna novedad en cuanto a tecnología, te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter y vas a recibir las notas más destacadas en tu casilla de mail. Seguinos en nuestras redes sociales y por favor no se te ocurra irte sin visitar nuestro canal de Youtube. Deja tu comentario.

