Podrás subir tu biblioteca musical a los servidores de YouTube para que sean fácilmente accesibles desde YouTube Music. La gente de Google está preparando todo para incluir una nueva opción a YouTube Music. Ahora vas a poder agregar toda tu música que tengas localmente a la nube. Una característica que estaba presente en el servicio de Google Play Music pero que en YouTube no estaba permitido. El propio Google dijo que los usuarios deberían migrar de Play Music a YouTube Music ya que tener dos servicios similares no tiene mucho sentido. Esta nueva función ya se está probando de manera interna pero aún no mencionaron cual va a ser la fecha de salida al público masivo. Vas a poder subir todos tus álbumes o archivos en MP3 que tengas en tu computadora y escucharlos desde la nube estés donde estés. Lo que sería interesante es que YouTube permite importar nuestra biblioteca desde la app de Play Music si es que ya lo hicimos allí. De este modo no tendremos que volver a subir todo el contenido. Captura de pantalla de YouTube Music. Foto: ProAndroid Gracias a esta nueva característica YouTube Music será aún más interesante. Solo esperamos que agreguen más listas de reproducción oficiales dado que no llega ni cerca a la cantidad de playlists que posee Spotify (una de sus mayores competencias). Todo esto se suma a YouTube Premium el servicio pago de Google que por poco dinero te permite acceso a videos sin conexión, quita publicidades y tenés acceso a una gran biblioteca de música. Si querés saber más de YouTube Music te dejo una nota con toda la información: Todo sobre YouTube Premium y Music. Y un análisis en video de la mejor opción entre Spotify, Google Music y YouTube Music.

